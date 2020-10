(Di mercoledì 21 ottobre 2020) () - Ecco perché "tutte le indagini e i processi da Caa Borsellino vengono fatti indirizzandosi sulla persona di Mariano Agate e tralasciando completamente sia la figura del padre diche dello stesso Matteo", dice Gabriele. In questi duee mezzo di processo a Caltanissetta "si è passato al setaccio tutta la vicenda di preparazione alle stragi,che sono emersi una serie di atti nuovi importantissimi". Secondo il magistrato "oggi bisogna fare un'azione che allora non fu fatta", ecco perché serve fare nuove indagini, più compiute, più unitarie. "Non si può recuperare la memoria del tempo ma oggi la mia catà di ...

zazoomblog : Mafia: pm Paci ‘Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi’-Adnkronos (2) - #Mafia: #‘Ergastolo… - TV7Benevento : Mafia: pm Paci, 'Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi'/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Mafia: pm Paci, 'Ergastolo Messina Denaro solo dopo 28 anni? Troppi depistaggi'/Adnkronos... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Paci

Udienza poi rinviata a novembre per questioni tecniche. Paci, in un colloquio con l'Adnkronos, parla del processo terminato dopo più di due anni e mezzi con la condanna al carcere a vita per Matteo ...di Elvira Terranova Il boss latitante Matteo Messina Denaro è stato condannato all'ergastolo per le stragi mafiose di Capaci e via D'Amelio in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Bors ...