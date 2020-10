(Di mercoledì 21 ottobre 2020) (Adnkronos) - "Dopo 28 anni siamo nella fase in cui è indispensabile tirare le fila di tutto quello che abbiamo fatto in questi anni - aggiunge il Procuratore generale di- In questo momento storico tutto quello che abbiamo, negli archividiverse procure, sulle, messo insieme dalle Procure di Palermo, Firenze,, Reggio Calabria, va riletto in chiave unitaria. Le sentenze dei processi sulledi Capaci e di via d'Amelio, in primo grado, e le condanne in secondo grado, hanno dato indicazioni ben precise in questo senso”. In altre parole, il 'Metodo Falcone', voluto alla fine degli anni Ottanta dal magistrato ucciso da Cosa nostra e sulla cui morte Liavuole fare piena luce. La Direzione nazionale anti...

Viminale : Sui terreni confiscati alla #mafia oggi vendemmiano i giovani di #Montedoro #Caltanissetta. Vince il coraggio e l'i… - TV7Benevento : Mafia: Pg Caltanissetta Sava, ‘Rianalizzare i reperti ritrovati sui luoghi delle stragi del ‘92’ (4)... - TV7Benevento : Mafia: Pg Caltanissetta Sava, ‘Rianalizzare i reperti ritrovati sui luoghi delle stragi del ‘92’ (3)... - TV7Benevento : Mafia: Pg Caltanissetta Sava, ‘Rianalizzare i reperti ritrovati sui luoghi delle stragi del ‘92’ (2)... - Rolfi39 : RT @LirioAbbate: Finalmente #MatteoMessinaDenaro #usiccu è stato processato e adesso condannato per le #stragi92 #Falcone e #Borsellino: pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Caltanissetta

(Adnkronos) - "E' chiaro che il discorso sulle stragi è molto più complesso, si tratta di fare una analisi seria, anche negli archivi, di tutto quello che è stato fatto dalle Procure di Firenze, ...ROME, OCT 21 - A court in the Sicilian city of Caltanissetta has sentenced fugitive Cosa Nostra boss Matteo Messina Denaro to life for his role in the 1992 bombings that killed anti-mafia magistrates ...