Mafia | legale figli Borsellino | ‘ergastolo Messina Denaro ulteriore tassello per trovare verità’

Caltanissetta, 21 ott. (Adnkronos) – "I figli del giudice Paolo Borsellino considerano la condanna all'ergastolo per Matteo Messina Denaro come un tassello in più rispetto a un accertamento della verità che è a formazione progressiva". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Vincenzo Greco, che rappresenta la difesa della famiglia del giudice Borsellino, dopo la condanna del carcere a vita per il latitante, ritenuto tra i mandanti delle stragi mafiose. "Al di là della soddisfazione per il riconoscimento delle costituzioni delle parti civili", dice ancora il legale. Per la famiglia del magistrato "è un passo in più rispetto a un lavoro ancora più grande che si sta ..."

"Al di là della soddisfazione per il riconoscimento delle costituzioni delle parti civili", dice ancora il legale. Per la famiglia del magistrato "è un passo in più rispetto a un lavoro ancora più ...

Mafia, l'ergastolo al boss Matteo Messina Denaro per le stragi del '92

PALERMO- La corte d’assise di Caltanissetta, che poco prima della mezzanotte di ieri, ha condannato all’ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del '92 costate la vita ai giudi ...

"Al di là della soddisfazione per il riconoscimento delle costituzioni delle parti civili", dice ancora il legale. Per la famiglia del magistrato "è un passo in più rispetto a un lavoro ancora più ..." PALERMO- La corte d'assise di Caltanissetta, che poco prima della mezzanotte di ieri, ha condannato all'ergastolo il boss latitante Matteo Messina Denaro per le stragi del '92 costate la vita ai giudi ...