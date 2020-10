L’ospedale non ha posti Covid: 85enne malata di Alzheimer passa la notte in ambulanza a Roma (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una decina di ore e anche la notte trascorse a bordo di un’ambulanza in attesa che si liberasse un posto destinato a pazienti Covid-19. È la vicenda consumatasi nelle scorse ore a Roma coinvolgendo una donna di 85 anni con problemi respiratori causati dal Coronavirus e malata anche di Alzheimer.Stando a quanto riportato dall’Ansa, solo nelle prime ore della mattinata di ieri è stato trovato un posto letto per l’anziana nel pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma. È stato accertato che l’anziana ha contratto una polmonite.Alle 21 di lunedì sera, scrive l’Ansa, erano in tutto quattro le ambulanze parcheggiate vicino al pronto soccorso, con pazienti Covid a bordo in attesa di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una decina di ore e anche latrascorse a bordo di un’in attesa che si liberasse un posto destinato a pazienti-19. È la vicenda consumatasi nelle scorse ore acoinvolgendo una donna di 85 anni con problemi respiratori causati dal Coronavirus eanche di.Stando a quanto riportato dall’Ansa, solo nelle prime ore della mattinata di ieri è stato trovato un posto letto per l’anziana nel pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri di. È stato accertato che l’anziana ha contratto una polmonite.Alle 21 di lunedì sera, scrive l’Ansa, erano in tutto quattro le ambulanze parcheggiate vicino al pronto soccorso, con pazientia bordo in attesa di ...

