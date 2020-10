L’orribile tweet di Meluzzi con la foto di Auschwitz | «Non è creato da me» Chi è stato? Lui non risponde

Leggi su open.online

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alessandro, già noto a Open per alcuni episodi riguardanti disinformazione e complottismo, si è fatto riconoscere in questi giorni per un orribilein cui veniva riportata laritoccata del cancello del campo di concentramento dicon la scritta «Andrà tutto bene». Pubblicato alle ore 9:44 del 19 ottobre 2020, è dovuto intervenire l’account ufficiale dell’Memorial – alle 18:33 dello stesso giorno – condannando del tutto ilcontenente l’orribile immagine taroccata. La risposta dell’Memorial alrimosso di. Come possiamo constatare, ildiè ...