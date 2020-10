Lombardia: sport, coprifuoco e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ordinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pubblicata la nuova ordinanza di Regione Lombardia dopo la norma che prevede il divieto di spostamenti dalle 23 alle 5. In Lombardia arriva una nuova ordinanza: oltre al coprifuoco e al divieto di assembramento sono previste ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta ordinanza e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa … L'articolo Lombardia: sport, coprifuoco e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova ordinanza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Pubblicata ladi Regionedopo la norma che prevede il divieto di spostamenti dalle 23 alle 5. Inarriva una: oltre ale al divieto di assembramento sono previste ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddettae porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa … L'articoloche c’è daproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia sport Regione Lombardia sugli sport di contatto: "Sì agli allenamenti purchè siano individuali" varesenews.it Lombardia allenta la morsa sullo sport, possono riprendere allenamenti e preparazione atletica in forma individuale

Oggi Regiole Lombardia ha pubblicato delle rettifiche all'Ordinanza 620 del 16 Ottobre. Dai confronti tra il Ministro Speranza, il presidente Fontana ed i Sindaci lombardi dei giorni scorsi è emersa l ...

Coprifuoco dopo Lombardia e Campania, anche Piemonte, Lazio e Sardegna verso la stretta

Dopo Lombardia e Campania, anche la Regione Lazio ... dall'alleggerimento sui mezzi pubblici allo stop agli sport di contatto, «possono rallentare il contagio. Se funzioneranno, non lo so. Non si può ...

