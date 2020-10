Lombardia, Salvini blocca il coprifuoco previsto in regione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifiuoco, fonte teamworld.itLa Lombardia come la Campania aveva chiesto il coprifuoco dalle 23 alle 5:00 del mattino per frenare i contagi da coronavirus. Adesso Salvini ha bloccato l’ordinanza voluta dal governatore Fontana perchè vuole maggiori dettagli sulla situazione per capire il da farsi. La decisione di Salvini “Prima voglio capire”. Questa la motivazione che ha spinto il segretario della Lega Matteo Salvini ha bloccare l’ordinanza del governatore Attilio Fontana che impone il coprifuoco in Lombardia dalle 23 alle 5:00. La firma di questo provvedimento che tiene le serrande dei negozi e centri commerciali abbassati era attesa nelle prossime ore. Ora Salvini chiede un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Coprifiuoco, fonte teamworld.itLacome la Campania aveva chiesto ildalle 23 alle 5:00 del mattino per frenare i contagi da coronavirus. Adessohato l’ordinanza voluta dal governatore Fontana perchè vuole maggiori dettagli sulla situazione per capire il da farsi. La decisione di“Prima voglio capire”. Questa la motivazione che ha spinto il segretario della Lega Matteohare l’ordinanza del governatore Attilio Fontana che impone ilindalle 23 alle 5:00. La firma di questo provvedimento che tiene le serrande dei negozi e centri commerciali abbassati era attesa nelle prossime ore. Orachiede un ...

fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - DaniloToninelli : Caos Lega in Lombardia. Prima ascolta la scienza e chiede il coprifuoco, poi ascolta Salvini e lo blocca. Intanto i… - lalineacomica : #Fontana vuole il coprifuoco. #Salvini dice: 'Prima voglio capire'. Matteo, non abbiamo mica tutto questo tempo a d… - Open_gol : ?? Per #Fontana che esita dopo l’altolà di #Salvini, la spallata del raddoppio dei contagi in #Lombardia -