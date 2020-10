Lombardia, Gallera: “Tagliando i posti letto Covid ho fatto ripartire la sanità: lo rivendico” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lombardia, Gallera: “Tagliando i posti letto Covid ho fatto ripartire la sanità” “In Lombardia, per la pandemia da Covid-19, erano state messe in stand-by milioni di prestazioni. A questo punto, io rivendico la scelta di aver dato ai direttori degli ospedali, come obiettivo, il recupero di quelle prestazioni”: l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, risponde alle polemiche degli ultimi giorni, dopo che è emerso che nella sua Regione sono stati dei bonus ai manager che hanno riconvertito i letti dei reparti Covid per dare la possibilità agli altri pazienti di recuperare le prestazioni non erogate durante la prima ondata. E in un’intervista ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 ottobre 2020): “Tagliando ihola sanità” “In, per la pandemia da-19, erano state messe in stand-by milioni di prestazioni. A questo punto, io rivendico la scelta di aver dato ai direttori degli ospedali, come obiettivo, il recupero di quelle prestazioni”: l’assessore al Welfare lombardo, Giulio, risponde alle polemiche degli ultimi giorni, dopo che è emerso che nella sua Regione sono stati dei bonus ai manager che hanno riconvertito i letti dei repartiper dare la possibilità agli altri pazienti di recuperare le prestazioni non erogate durante la prima ondata. E in un’intervista ...

marcotravaglio : IL CAVALIER BOLLITO Ho trovato! Da mesi mi domandavo che ci faccia Giulio #Gallera ancora all’assessorato alla San… - GeMa7799 : Lombardia e coronavirus, Giulio Gallera porta i numeri: 'Almeno dieci regioni messe peggio'...soddisfatto di quanto… - EnricoVI2 : In #Lombardia governano i 4 cavalieri dell'apocalisse: #Salvini #Fontana #Gallera #Covid_19 Lombardi, SCAPPATE! - AntonellaColoru : RT @elenavilla3: In Lombardia abbiamo un Presidente di Regione che si fa telecomandare da Salvisis, il quale già si era fatto fotografare n… - primeletture : Come se non bastasse la sciagura distruttiva del binomio #Fontana e #Gallera, la #Lombardia attende il parere (non… -