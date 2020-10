Lombardia, Fontana: “Misure pesanti ma necessarie” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Lombardia ha adottato “pesanti, ma necessarie misure”, che “resteranno in vigore per tre settimane a partire da domani e saranno sospese o prolungate in relazione alla diffusione del virus”. Lo ha scritto su Facebook il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “In questo momento – ha aggiunto – agisco con la pesante responsabilità di chi è chiamato a tutelare esclusivamente la salute dei cittadini sapendo che attraverso di essa si potranno anche risolvere i problemi economici collaterali scaturiti da questo momento storico. Sursum corda”. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laha adottato “, ma necessarie misure”, che “resteranno in vigore per tre settimane a partire da domani e saranno sospese o prolungate in relazione alla diffusione del virus”. Lo ha scritto su Facebook il presidente di Regione, Attilio. “In questo momento – ha aggiunto – agisco con la pesante responsabilità di chi è chiamato a tutelare esclusivamente la salute dei cittadini sapendo che attraverso di essa si potranno anche risolvere i problemi economici collaterali scaturiti da questo momento storico. Sursum corda”.

