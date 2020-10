Lombardia: coprifuoco dalle 23 alle 5, firmata l’ordinanza, torna l’autocertificazione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le misure contenute nell'ordinanza emanata oggi in Lombardia e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana valida fino al 13 novembre 2020 Leggi su firenzepost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le misure contenute nell'ordinanza emanata oggi indal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana valida fino al 13 novembre 2020

RobertoBurioni : Di fronte a numeri drammatici, in Lombardia proposta di coprifuoco dalle 23 alle 5. Perché è provato scientificamen… - fattoquotidiano : Coprifuoco in Lombardia, Salvini ‘convoca’ Fontana: “Prima di chiudere voglio capire”. E il governatore ancora non… - fattoquotidiano : Lombardia verso il coprifuoco notturno, ma Salvini tre giorni fa diceva: “Coprifuoco? Idea strampalata, nessuna evi… - gioporce : RT @LaNotiziaTweet: Impennata di contagi, ricoveri e terapie intensive in #Lombardia. L’allarme di #Sala: 'La situazione nella Città Metrop… - gioporce : RT @akavetta: Salvini sul Covid dice cose opposte e contraddittorie a giorni alterni. Poche idee, ma confuse, il tizio... #Salvini #lariach… -