Lombardia, Astuti (PD): "Mezzo milione di vaccini fermi, senza autorizzazione da parte di Aifa" (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Se ne era discusso molto al momento dell'aggiudicazione della gara, subordinata al via libera da parte di Aifa, ma la vicenda dei vaccini antinfluenzali acquistati da Regione Lombardia è ancora lontana dalla soluzione. A denunciarlo è Samuele Astuti, capogruppo del Pd in Commissione Sanità, dove oggi c'è stata l'audizione del management di Aria, la centrale acquisti regionale. Tutti i 500mila vaccini acquistati mediante l'ultima gara sono privi della necessaria autorizzazione da parte dell'autorità regolatoria nazionale, riferisce l'esponente Dem. "E' questo l'ultimo atto – spiega Astuti – di una vicenda che ha visto Regione Lombardia ...

