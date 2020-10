“Lockdown all’italiana” di Vanzina è un film falsamente leggero (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Lockdown all’italiana” di Enrico Vanzina è il primo film uscito dopo la fine del primo lockdown ed in attesa dei prossimi mini o maxi ne parliamo perché nella sua leggerezza dice molto di più di tante maratone sociologiche a cui abbiamo dovuto assistere. La commedia è incentrata sulla vita parallela di due coppie: quella di Piazza di Spagna, l’avvocato Giovanni De Bernardis (Ezio Greggio) e la moglie Mariella (Paola Minaccioni, che cura con Vanzina anche la sceneggiatura) e la coppia di Via Catilina: i periferici, il tassista Walter (Ricky Memphis) e la procace banconista Tamara (Martina Stella). Alla vigilia della chiusura le due coppie in crisi scoprono di avere qualcosa in comune: Giovanni ‘topolino’ ha come amante Tamara ed il bonaccione Walter e la attempata Mariella ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Lockdown all’italiana” di Enricoè il primouscito dopo la fine del primo lockdown ed in attesa dei prossimi mini o maxi ne parliamo perché nella sua leggerezza dice molto di più di tante maratone sociologiche a cui abbiamo dovuto assistere. La commedia è incentrata sulla vita parallela di due coppie: quella di Piazza di Spagna, l’avvocato Giovanni De Bernardis (Ezio Greggio) e la moglie Mariella (Paola Minaccioni, che cura conanche la sceneggiatura) e la coppia di Via Catilina: i periferici, il tassista Walter (Ricky Memphis) e la procace banconista Tamara (Martina Stella). Alla vigilia della chiusura le due coppie in crisi scoprono di avere qualcosa in comune: Giovanni ‘topolino’ ha come amante Tamara ed il bonaccione Walter e la attempata Mariella ...

