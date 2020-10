Lo staff di De Luca risponde al Giornale: “Non si è affatto rifugiato a Salerno” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa mattina Tony Damascelli su Il Giornale aveva scritto della “fuga” del governatore della Campania De Luca che si sarebbe rifugiato nella sua Salerno a causa del crescente numero di contagi a Napoli, in realtà, riporta oggi Repubblica, De Luca è molto presente. Il suo staff ha fatto infatti presente che “non si è chiuso nel bunker, ieri era all’ospedale del Mare a Napoli, la settimana scorsa ha incontrato i direttori generali, gli assessori, sindacati e commercianti a Palazzo Santa Lucia come provano foto e video”. De Luca ha un ufficio al secondo piano nella sede del Genio civile e vi si reca spesso, ma questo avveniva anche prima del lockdown Lo staff di De Luca smentisce che abbia svuotato ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Questa mattina Tony Damascelli su Ilaveva scritto della “fuga” del governatore della Campania Deche si sarebbenella sua Salerno a causa del crescente numero di contagi a Napoli, in realtà, riporta oggi Repubblica, Deè molto presente. Il suoha fatto infatti presente che “non si è chiuso nel bunker, ieri era all’ospedale del Mare a Napoli, la settimana scorsa ha incontrato i direttori generali, gli assessori, sindacati e commercianti a Palazzo Santa Lucia come provano foto e video”. Deha un ufficio al secondo piano nella sede del Genio civile e vi si reca spesso, ma questo avveniva anche prima del lockdown Lodi Desmentisce che abbia svuotato ...

