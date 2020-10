Livorno, vigili e carabinieri aggrediti da un gruppo di giovani durante i controlli anti-Covid: feriti due agenti (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un gesto che voglio condannare', ha dichiarato a Livorno Today noto Annalisa Maritan , comandante della Municipale. Due agenti feriti - Due agenti della polizia municipale feriti e finiti al pronto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un gesto che voglio condannare', ha dichiarato aToday noto Annalisa Maritan , comandante della Municipale. Due- Duedella polizia municipalee finiti al pronto ...

