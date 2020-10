Livorno | shock al Picchi | testa di maiale e tre croci piantate sul campo FOTO

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)per quanto ritrovato nella mattinata allo stadio Armando. Il custode dell’impianto, infatti, ha rinvenuto unamozzata di une tresul terreno di gioco. Sopra lei nomi di Banca Cerea, Gruppo Carrano e Aldo Spinelli, trovato anche uno striscione con scritto: “Pagherete caro, pagherete tutto”. Si tratta dell’opera di alcuni tifosi insoddisfatti delle ultime vicende societarie e della cessione da Spinelli a una holding che fin qui non ha allestito una squadra all’altezza della Serie C e che piuttosto sta per defilarsi dal club. Indagano i carabinieri della città toscana, di seguito la. #allo ...

sportface2016 : #Livorno, shock al Picchi: trovata una testa di maiale e tre croci piantate sul campo - quilivorno : #livorno Shock allo stadio: tre croci e testa di maiale sul campo. Tutto rimosso dalle forze dell’ordine… -

Ultime Notizie dalla rete : Livorno shock

Sportface.it

Shock a Livorno per quanto ritrovato nella mattinata allo stadio Armando Picchi. Il custode dell’impianto, infatti, ha rinvenuto una testa mozzata di un maiale e tre croci piantate sul terreno di gioc ...Il covid ‘ammazza’ non solo gli uomini, ma anche l’economia di tante città. Centri importanti come Bergamo e Brescia stanno già pagando in termini produttivi uno scotto salatissimo in termini di perdi ...