Livorno | scena macabra allo stadio | tre croci ed una testa di maiale

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) E’ una situazione veramente delicata in casa, la squadra è impegnata nel campionato di Serie C e nell’ultima giornata ha conquistato un punto in trasferta contro l’Olbia. E’ sempre più incerto il futuro societario e nelle ultime ore si è verificato un episodio veramente da condannare. Unadie tresono state posizionate sul terreno di gioco delloArmando Picchi diaccompagnate da uno striscione: “pagherete tutto, pagherete caro”. La denuncia ai carabinieri è arrivata direttamente dal custode dell’impianto, si è subito impegnato a chiamare il 112 dopo lascoperta. L’episodio si sarebbe verificato durante la scorsa notte ed il gesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Livorno scena

