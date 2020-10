Livorno | 73enne volontario della Misericordia muore nello scontro dello scooter con un’auto

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Si tratta di Roberto Zagni, 73 anni,di Montenero. Sul posto è subito intervenuta un'ambulanza, ma nonostante tutte le manovre di rianimazione per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Misericordia, ma nonostante tutte le manovre di rianimazione per l’uomo non c’è stato niente da fare e il medico del 118 non ha ...Livorno, 21 ottobre 2020 - Il mondo del volontariato è in lutto per la morte di Roberto Zagni, 73 anni, l'uomo morto in scooter nell'incidente con un'auto. Alla guida della macchina c'era il consiglie ...