LIVE Virtus Bologna-Monaco 70-76, EuroCup basket in DIRETTA: V Nere a caccia della rimonta nel finale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-80 2/2 per Milos Teodosic. Il Monaco ha esaurito il bonus: Teodosic si guadagna un viaggio in lunetta. 79-80 2/2 ai liberi per Knight. 79-78 Si inverte l’asse: Gamble serve Markovic, nuovo vantaggio Virtus. 77-78 Knight firma il controsorpasso Monaco. 77-76 Teodosic pesca Gamble nel pitturato: schiacciata del centro ex Nanterre! Timeout Monaco. 75-76 Gioco a due Teodosic-Gamble: il lungo schiaccia il -1, parziale di 5-0 per le V Nere. 73-76 RICCI DA TRE! Ottima azione della Virtus, la chiude il numero 11. Timeout Virtus. 70-76 Convalidato per interferenza il canestro di Knight. 70-74 Inglis da tre! Incontenibile l’ex Capo d’Orlando. 70-71 Ancora Gamble, -1 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-80 2/2 per Milos Teodosic. Ilha esaurito il bonus: Teodosic si guadagna un viaggio in lunetta. 79-80 2/2 ai liberi per Knight. 79-78 Si inverte l’asse: Gamble serve Markovic, nuovo vantaggio. 77-78 Knight firma il controsorpasso. 77-76 Teodosic pesca Gamble nel pitturato: schiacciata del centro ex Nanterre! Timeout. 75-76 Gioco a due Teodosic-Gamble: il lungo schiaccia il -1, parziale di 5-0 per le V. 73-76 RICCI DA TRE! Ottima azione, la chiude il numero 11. Timeout. 70-76 Convalidato per interferenza il canestro di Knight. 70-74 Inglis da tre! Incontenibile l’ex Capo d’Orlando. 70-71 Ancora Gamble, -1 ...

OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Monaco, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - IamCALCIO : DIRETTA LIVE Segui con noi la #diretta testuale di #Paganese-VirtusFrancavilla - CorriereRomagna : Diretta, Ravenna-Virtus Verona live - - tuttofrosinone : Live Frosinone-Entella 0-0: Birra salva l'Entella sulla testata di Tabanelli - tuttofrosinone : LIVE Frosinone-Virtus Entella 0-0: Cambia la coppia d'attacco ma non arriva il gol! Occasione per Rohden… -