LIVE Virtus Bologna-Monaco 52-53, EuroCup basket in DIRETTA: si gioca punto a punto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-63 2/2 dalla linea della carità per il classe 2002 Rudy Demahis. 59-61 1/2 ai liberi per Hunter. 58-61 2/2 in lunetta per O’Brien. 58-59 Tripla di Pippo Ricci! Le V Nere sembrano finalmente essersi sbloccate dall’arco. Timeout Virtus. 55-59 Favoloso assist di Knight per il canestro di Yeguete. 55-57 Knight riporta avanti gli ospiti. 55-55 TRIPLA DA LONTANISSIMO DI ADAMS SULLA SIRENA! 52-55 N’Doye a segno in avvicinamento. 52-53 2/2 in lunetta per Hunter. 50-53 Yeguete ridà il +3 ai monegaschi. 50-51 TEODOSIC DA TRE! -1 Virtus. 47-51 Ancora Lessort a segno. 47-49 Stesso schema di prima: assist schiacciato a terra del serbo per il canestro di Hunter. 45-49 Assist di Teodosic, segna Hunter. 43-49 La bomba di Willis regala il +6 al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-63 2/2 dalla linea della carità per il classe 2002 Rudy Demahis. 59-61 1/2 ai liberi per Hunter. 58-61 2/2 in lunetta per O’Brien. 58-59 Tripla di Pippo Ricci! Le V Nere sembrano finalmente essersi sbloccate dall’arco. Timeout. 55-59 Favoloso assist di Knight per il canestro di Yeguete. 55-57 Knight riporta avanti gli ospiti. 55-55 TRIPLA DA LONTANISSIMO DI ADAMS SULLA SIRENA! 52-55 N’Doye a segno in avvicinamento. 52-53 2/2 in lunetta per Hunter. 50-53 Yeguete ridà il +3 ai monegaschi. 50-51 TEODOSIC DA TRE! -1. 47-51 Ancora Lessort a segno. 47-49 Stesso schema di prima: assist schiacciato a terra del serbo per il canestro di Hunter. 45-49 Assist di Teodosic, segna Hunter. 43-49 La bomba di Willis regala il +6 al ...

OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Monaco, EuroCup basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - IamCALCIO : DIRETTA LIVE Segui con noi la #diretta testuale di #Paganese-VirtusFrancavilla - CorriereRomagna : Diretta, Ravenna-Virtus Verona live - - tuttofrosinone : Live Frosinone-Entella 0-0: Birra salva l'Entella sulla testata di Tabanelli - tuttofrosinone : LIVE Frosinone-Virtus Entella 0-0: Cambia la coppia d'attacco ma non arriva il gol! Occasione per Rohden… -