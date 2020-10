LIVE Virtus Bologna-Monaco 27-23, EuroCup basket in DIRETTA: primo quarto ad alto punteggio (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-25 FANTASTICO TEODOSIC! Penetrazione e assist magico per il comodo appoggio a tabellone di Tessitori. 27-25 Palla dentro di Knight per la schiacciata di Willis. INIZIO SECONDO quarto FINE primo quarto: Virtus Bologna-Monaco 27-23 27-23 Bel canestro di Pajola! Finta e piazzato a bersaglio a fil di sirena! Ultimo possesso per le V Nere. 25-23 Knight a segno col tiro in avvicinamento appoggiato al vetro. 25-21 N’Doye penetra e va a schiacciare con estrema facilità. 25-19 1/2 in lunetta per Teodosic. 24-19 2/2 ai liberi per Lessort. 24-17 Penetrazione e appoggio a tabellone vincente di Teodosic. 22-17 O’Brien in lunetta interrompe il digiuno del Monaco. 22-15 Alibegovic ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA29-25 FANTASTICO TEODOSIC! Penetrazione e assist magico per il comodo appoggio a tabellone di Tessitori. 27-25 Palla dentro di Knight per la schiacciata di Willis. INIZIO SECONDOFINE27-23 27-23 Bel canestro di Pajola! Finta e piazzato a bersaglio a fil di sirena! Ultimo possesso per le V Nere. 25-23 Knight a segno col tiro in avvicinamento appoggiato al vetro. 25-21 N’Doye penetra e va a schiacciare con estrema facilità. 25-19 1/2 in lunetta per Teodosic. 24-19 2/2 ai liberi per Lessort. 24-17 Penetrazione e appoggio a tabellone vincente di Teodosic. 22-17 O’Brien in lunetta interrompe il digiuno del. 22-15 Alibegovic ...

