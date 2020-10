LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser vince gara-1, Cairoli 5°. Dalle 16.10 la seconda manche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con questo risultato Gajser si porta a quota 513 punti, con un margine di 57 punti su Cairoli in classifica generale. Lo sloveno della Honda in fuga. Appuntamento, quindi, alle ore 16.10 per la seconda manche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. vince Gajser! Lo sloveno si porta a casa la vittoria con 9″460 di margine su Prado e 19″277 su Febvre. Cairoli chiude in quinta posizione a 39″570. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, Monticelli è 12° e Cervellin 15°. Ultimo giro. Prado tenta il colpaccio e il recupero disperato su Gajser, mentre Cairoli gestisce per conquistare un quinto posto. 2 giri alla fine. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACon questo risultatosi porta a quota 513 punti, con un margine di 57 punti suin classifica generale. Lo sloveno della Honda in fuga. Appuntamento, quindi, alle ore 16.10 per la. Un saluto dalla redazione di OA Sport.! Lo sloveno si porta a casa la vittoria con 9″460 di margine su Prado e 19″277 su Febvre.chiude in quinta posizione a 39″570. Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, Monticelli è 12° e Cervellin 15°. Ultimo giro. Prado tenta il colpaccio e il recupero disperato su, mentregestisce per conquistare un quinto posto. 2 giri alla fine. ...

Diretta Motocross: streaming video e tv, orario e vincitori di gara 1 e gara 2 per il Gran premio di Limburg 2020, oggi 21 ottobre sulla pista di Lommel.

12.45: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Limburg 2020, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Motocross in MXGP. Presentazione GP Limburg MXGP – ...

12.45: Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Limburg 2020, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Motocross in MXGP.