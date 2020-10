LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Gajser si prende la vetta di gara-1, Cairoli 5° (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ultimo giro. Prado tenta il colpaccio e il recupero disperato su Gajser, mentre Cairoli gestisce per conquistare un quinto posto. 2 giri alla fine. Gajser deve guardarsi sul rientrate Prado, con 1″891 di margine. Cairoli è quinto. 3 giri alla fine. Prado prova a ritrovare il ritmo, con 2″ da recuperare nei confronti di Gajser. Cairoli è sempre quinto. 2′ ATTENZIONE! Gajser bravissimo a infilare Prado, prendendosi 4″ in un giro. Davvero impressionante il cambio di passo dello sloveno, mentre Cairoli è quinto. 5′ Prado è bravo a tenere botta e sono 2″141 a tenare distante Gajser, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUltimo giro. Prado tenta il colpaccio e il recupero disperato su, mentregestisce per conquistare un quinto posto. 2 giri alla fine.deve guardarsi sul rientrate Prado, con 1″891 di margine.è quinto. 3 giri alla fine. Prado prova a ritrovare il ritmo, con 2″ da recuperare nei confronti diè sempre quinto. 2′ ATTENZIONE!bravissimo a infilare Prado,ndosi 4″ in un giro. Davvero impressionante il cambio di passo dello sloveno, mentreè quinto. 5′ Prado è bravo a tenere botta e sono 2″141 a tenare distante, ...

Diretta Motocross: streaming video e tv, orario e vincitori di gara 1 e gara 2 per il Gran premio di Limburg 2020, oggi 21 ottobre sulla pista di Lommel.

LIVE Motocross, GP Limburg MXGP 2020 in DIRETTA: Tony Cairoli deve cambiare marcia per rispondere a Gajser

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Limburg 2020, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale Motocross in MXGP. Si torna a gareggiare sulla sabbia di Lomme ...

