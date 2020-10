LIVE Giro d’Italia, Bassano-Madonna di Campiglio in DIRETTA: scollinato il Passo Durone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 15.14 Sull’ascesa conclusiva di Madonna di Campiglio sarà quasi impossibile fare selezione. 15.12 Oggi Almeida sta andando in carrozza. Nessuno ha intenzione di attaccarlo, il ritmo degli uomini di classifica è davvero piuttosto blando. 15.10 40 km all’arrivo. In 10 al comando: Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren). A 8’00” il gruppo maglia rosa tirato dalla Deceuninck-Quick Step. 15.09 Poco più di un km al GPM, Villella riesce a rientrare. Ora ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 15.14 Sull’ascesa conclusiva didisarà quasi impossibile fare selezione. 15.12 Oggi Almeida sta andando in carrozza. Nessuno ha intenzione di attaccarlo, il ritmo degli uomini di classifica è davvero piuttosto blando. 15.10 40 km all’arrivo. In 10 al comando: Cataldo (Movistar), Zakarin (CCC), Carretero (Movistar), Dennis (Ineos), O’Connor (NTT), Vanhoucke (Lotto), Gebreigzabhier (NTT), De Gendt (Lotto), Villella (Movistar) e Pernsteiner (Bahrein-McLaren). A 8’00” il gruppo maglia rosa tirato dalla Deceuninck-Quick Step. 15.09 Poco più di un km al GPM, Villella riesce a rientrare. Ora ...

LIVE Giro d'Italia, Bassano-Madonna di Campiglio in DIRETTA: Cataldo solo al comando, tra poco il Passo Durone

