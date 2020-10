LIVE Giro d’Italia, Bassano-Madonna di Campiglio in DIRETTA: inizia il Passo Durone! (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 14.54 Pernsteiner, De Gendt e Villella stanno provando a rientrare sui primi. Devono recuperare 23″. 14.53 Si potrebbe anche pensare che Domenico Pozzovivo possa utilizzare O’Connor e Gebreigzabhier come punti di appoggio in caso di eventuale attacco. 14.52 Movistar e NTT sono in superiorità numerica nel gruppetto di testa con due corridori a testa. 14.51 iniziaTO IL Passo Durone! I battistrada hanno 42″ di vantaggio sugli ex-compagni di fuga e 7’30” sul gruppo maglia rosa. 14.50 Sta per iniziare il Passo Durone. 10,4 km al 6% di pendenza media e massima del 10%. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 14.54 Pernsteiner, De Gendt e Villella stanno provando a rientrare sui primi. Devono recuperare 23″. 14.53 Si potrebbe anche pensare che Domenico Pozzovivo possa utilizzare O’Connor e Gebreigzabhier come punti di appoggio in caso di eventuale attacco. 14.52 Movistar e NTT sono in superiorità numerica nel gruppetto di testa con due corridori a testa. 14.51TO ILI battistrada hanno 42″ di vantaggio sugli ex-compagni di fuga e 7’30” sul gruppo maglia rosa. 14.50 Sta perre ilDurone. 10,4 km al 6% di pendenza media e massima del 10%. ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 16 ??Break, 28 riders ?? 9'10'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 ?? Break, 28 riders ?? 8'12'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - Eurosport_IT : La bellezza del #Giro è anche qui! ????????? Segui il live della 17a tappa: - sabarte : RT @giroditalia: ??With 90 km to go, the gap is 6'29'. Follow live

