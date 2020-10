LIVE Giro d’Italia, Bassano-Madonna di Campiglio in DIRETTA: diciotto in fuga. I corridori sono sul Monte Bondone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 13.13 Il vantaggio dei fuggitivi è salito a 5’50” mentre il gruppo aveva rallentato per permettere ai corridori di alimentarsi. 13.09 104 chilometri al traguardo. 13.05 Inizia il Monte Bondone per i fuggitivi. 13.02 In gruppo si alimentano prima dell’inizio del Bondone. 12.58 Stabile il vantaggio dei battistrada: 4’50” per loro. 12.54 Una decina di chilometri all’inizio del Monte Bondone. 12.50 Il vantaggio dei fuggitivi si aggira attorno ai 4’40”. 12.45 118 chilometri all’arrivo. 12.41 Il vantaggio dei fuggitivi resta stabile ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA: ALTRA FRAZIONE DI MONTAGNA 13.13 Il vantaggio dei fuggitivi è salito a 5’50” mentre il gruppo aveva rallentato per permettere aidi alimentarsi. 13.09 104 chilometri al traguardo. 13.05 Inizia ilper i fuggitivi. 13.02 In gruppo si alimentano prima dell’inizio del. 12.58 Stabile il vantaggio dei battistrada: 4’50” per loro. 12.54 Una decina di chilometri all’inizio del. 12.50 Il vantaggio dei fuggitivi si aggira attorno ai 4’40”. 12.45 118 chilometri all’arrivo. 12.41 Il vantaggio dei fuggitivi resta stabile ...

giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 16 ??Break, 28 riders ?? 9'10'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - giroditalia : ??Giro d'Italia Stage 16 ?? Break, 28 riders ?? 8'12'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live > - giroditalia : At km 55 (6.2 km to the Forcella Valbona GPM), the gap is 4'45' for the 19 leaders. Follow live:… - kalakatuu : RT @giroditalia: At km 55 (6.2 km to the Forcella Valbona GPM), the gap is 4'45' for the 19 leaders. Follow live: - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia Bassano-Madonna di Campiglio in DIRETTA: diciotto in fuga sta per iniziare la scalata del Monte… -