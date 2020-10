L’incredibile scena di Rudy Giuliani nel nuovo film di Sacha Baron Cohen

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) La credibilità di, ex sindaco di New York, avvocato e grande sostenitore di Donald Trump, potrebbe essere seriamente messa in discussione dal suo comportamento in unaneldi, che torna a vestire i panni di Borat, finto giornalista kazakho. Dopo un’intervista ossequiosa condotta dall’attrice che recita la parte della figlia quindicenne del protagonista,accetta il suo invito per un drink nella camera da letto dell’albergo, attrezzata con telecamere nascoste. Dopo che la finta giornalista ha rimosso il microfono utilizzato per l’intervista,si sdraia sul letto e infila le mani nel proprio pantalone. I due poi vengono ...