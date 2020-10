Liguria: trovato un altro cadavere vicino a canale di scolo a Ventimiglia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) trovato un altro cadavere in Liguria, vicino a un canale di scolo a Ventimiglia. In corso le operazioni di recupero, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Nei giorni successivi all’ondata di maltempo del 2-3 ottobre sono stati recuperati 10 corpi in provincia di Imperia, due dei quali già identificati. Riguardo il corpo individuato oggi nei pressi di un canale di scolo, non è chiaro se possa essere stato trasportato dalla piena del Roya, che sul versante francese ha provocato vittime e dispersi.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020)unina undi. In corso le operazioni di recupero, sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Nei giorni successivi all’ondata di maltempo del 2-3 ottobre sono stati recuperati 10 corpi in provincia di Imperia, due dei quali già identificati. Riguardo il corpo individuato oggi nei pressi di undi, non è chiaro se possa essere stato trasportato dalla piena del Roya, che sul versante francese ha provocato vittime e dispersi.L'articolo MeteoWeb.

