Liguria prossima al coprifuoco: a Genova i dati sono spaventosi

Aumento notevole di casi Covid negli ultimi giorni; il sindaco del capoluogo: "Ci aspettano scelte difficili". Ieri, 20 ottobre, sono stati registrati più casi nell'area metropolitana di Genova che a Roma. 762 casi – la stragrande maggioranza delle 907 positività su 6062 test segnalate in tutta la Liguria- su un territorio che conta poco più di 800mila abitanti, contro i 625 della capitale d'Italia.

762 casi – la stragrande maggioranza delle 907 positività su 6062 test segnalate in tutta la Liguria- su un territorio che conta poco più di 800mila abitanti, contro i 625 della capitale d’ Italia.

