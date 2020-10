“Libertà per gli orsi in Trentino”: manifesti animalisti appaiono in numerose città italiane (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Libertà per gli orsi in Trentino #stopcasteller“: è quanto si legge su manifesti affissi dagli animalisti in 20 città italiane nella notte tra il 20 e 21 ottobre in occasione della tappa del Giro d’Italia di Madonna di Campiglio (Trento). I manifesti sono stati affissi all’Arena di Verona, a Roma, Milano, Torino, Rimini, Cagliari, nell’ambito della protesta del Coordinamento Macachi Liberi per la detenzione dei tre orsi M49, M57 e DJ3 nel centro di recupero faunistico Casteller di Trento. La struttura è ormai da mesi al centro dell’attenzione di varie associazioni animaliste, preoccupate per lo stato di salute degli orsi.L'articolo “Libertà per gli orsi in ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Libertà per gliin Trentino #stopcasteller“: è quanto si legge suaffissi dagliin 20 cittànella notte tra il 20 e 21 ottobre in occasione della tappa del Giro d’Italia di Madonna di Campiglio (Trento). Isono stati affissi all’Arena di Verona, a Roma, Milano, Torino, Rimini, Cagliari, nell’ambito della protesta del Coordinamento Macachi Liberi per la detenzione dei treM49, M57 e DJ3 nel centro di recupero faunistico Casteller di Trento. La struttura è ormai da mesi al centro dell’attenzione di varie associazioni animaliste, preoccupate per lo stato di salute degli.L'articolo “Libertà per gliin ...

