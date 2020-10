L’ex marito di Manila Nazzaro risponde alle accuse dell’ex Miss Italia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesco Cozza non ci sta. Ha infatti risposto alle dichiarazioni fatte dell’ex moglie, Manila Nazzaro, nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin. La donna l’ha accusato di essere stato bugiardo e assente. Manila Nazzaro su Francesco Cozza: “C’erano tante bugie” Nello studio di Silvia Toffanin, infatti, Manila Nazzaro ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla sua vita privata. Oltre ad annunciare il matrimonio con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, infatti, ha parlato anche del suo matrimonio con l’ex capitano della Reggina Francesco Cozza. “Quella con Francesco”, ha iniziato a raccontare la conduttrice, “è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo”. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Francesco Cozza non ci sta. Ha infatti rispostodichiarazioni fatte dell’ex moglie,, nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin. La donna l’ha accusato di essere stato bugiardo e assente.su Francesco Cozza: “C’erano tante bugie” Nello studio di Silvia Toffanin, infatti,ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla sua vita privata. Oltre ad annunciare il matrimonio con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, infatti, ha parlato anche del suo matrimonio con l’ex capitano della Reggina Francesco Cozza. “Quella con Francesco”, ha iniziato a raccontare la conduttrice, “è stata una storia molto bella, sono nati due bambini. Tutto accade per un motivo”. ...

Leonol1910 : @Valeria64444745 Ma invidia di cosa?! Io le persone così come la Gregoraci che sanno di avere soldi (NON LORO tra l… - claudia_gln : @depi_depi74 @stefano_gli E che ne sai magari trovi uno come l'ex marito che regala paia di scarpe di dubbia proven… - erreesse3 : #lariachetira ma quando invita l'ex marito per chiedergli come mai non arrivano tamponi, respiratori ecc. Ecc. Lui dovrebbe saperlo. - CasulaSs : @rccsonia Mi fa ridere chi dice che lo fa per interesse interesse per cosa?lei ha i soldi al contrario di qualcuno… - fromLAXtoLHR : @paradisevniall oltre che la sua agenzia (che sarà sicuramente grande) ha dalla sua parte l’ex marito, tutti i fan… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex marito Accoltellò la moglie, è libero. Lei deve vivere nascosta: «Ho paura» Corriere della Sera