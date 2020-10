L’eploratore Alex Bellini | «Il problema della plastica? Riguarda tutti | come il Covid»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alex Bellini è qualcuno che – mentre lo guardi che ti parla dall’altra parte dello schermo del computer e ti soffermi sulla voce gentile, sul sorriso accennato o sul dettaglio casalingo della libreria alle sue spalle (per inciso, il suo nuovo libro Il viaggio più bello esce il 29 ottobre con Chiarelettere) – pensi che deve essere un po’ come Clark Kent: sembra mite, ma dategli una cabina telefonica e ne uscirà supereroe. Perché quest’uomo di 42 anni appena compiuti ha fatto cose come attraversare 250 km di deserto del Marocco in solitaria, 600 di ghiacci dell’Alaska trainando una slitta, e 11mila di mare partendo da Quarto vicino a Genova (come Garibaldi con i Mille, sì) per arrivare a Fortaleza in Brasile. Poi ci sarebbero la traversata del Pacifico a remi in solitaria, quella con sci e slitta in Islanda, sulla calotta di ghiaccio più grande d’Europa, e altre imprese che, oltre a renderlo noto per le sfide estreme, hanno sensibilizzato l’opinione pubblica su vari temi di interesse globale. E per esempio raccolto, grazie agli sponsor, quasi 60mila euro per costruire un centro di accoglienza per bambini in Brasile. Oggi, con il progetto 10 Rivers 1 Ocean patrocinato tra l’altro da WWF, Ministero per l’Ambiente e Marevivo, Bellini è riuscito a coinvolgere nella causa partner importanti come Assovetro, North Sails o Carte d’Or, che sostengono la missione con cui vuole richiamare l’attenzione sul disastro silenzioso della plastica nei mari e negli oceani.