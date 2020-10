Leonori | Comune deve bloccare bando per Casaletto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in una nota la consigliera regionale dem, Marta: “Risulta inconcepibile la decisione di Roma Capitale di pubblicare un avviso pubblico per individuare nuovi organismi idonei a cui affidare la gestione della Casa Famiglia Fratelli Lumiere in III Municipio.” “La casa Famiglia Fratelli Lumiere e’ diventata una vera e propria realta’ di integrazione sociale per tutto il territorio del III Municipio. Da 25 anni e’ una realta’ che, oltre alle attivita’ del centro diurno per utenti con disabilita’, riesce ad offrire anche un servizio come casa famiglia a 8 utenti.” Prosegue: “La decisione di pubblicare un nuovo avviso e’ stata maturata dopo l’interruzione del tavolo aperto con la Asl Roma 1, che dal 2002 gestisce la struttura grazie grazie a ...