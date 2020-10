L’emergenza coronavirus causa conseguenze tragiche: le interrompono la chemioterapia per colpa del Covid, muore a 31 anni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’emergenza coronavirus ha messo e sta nuovamente mettendo in difficoltà gli ospedali. Le strutture ospedaliere, troppo impegnate a gestire la situazione Covid, stanno trascurando gli altri reparti, causando danni gravi, gravissimi ai pazienti. Arriva dall’Inghilterra una storia tragica: Kelly Smith, 31enne di Macclesfield, è morta perchè non ha potuto proseguire il suo ciclo di chemioterapia a causa del coronaviru. La giovane, malata di cancro da anni, si sottoponeva a cicli di chemioterapia ormai da tre anni ma, secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo scorso marzo si è dovuta fermare a causa della pandemia. Uno stop di tre mesi, che si è rivelato fatale per la ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’emergenzaha messo e sta nuovamente mettendo in difficoltà gli ospedali. Le strutture ospedaliere, troppo impegnate a gestire la situazione, stanno trascurando gli altri reparti,ndo dgravi, gravissimi ai pazienti. Arriva dall’Inghilterra una storia tragica: Kelly Smith, 31enne di Macclesfield, è morta perchè non ha potuto proseguire il suo ciclo didel coronaviru. La giovane, malata di cancro da, si sottoponeva a cicli diormai da trema, secondo quanto riportato dal Daily Mail, lo scorso marzo si è dovuta fermare adella pandemia. Uno stop di tre mesi, che si è rivelato fatale per la ...

pdnetwork : Leggeteli questi nomi. Sono i nomi dell'Italia migliore. Delle persone che si sono distinte nel servizio alla comun… - carlosibilia : Nella legge di bilancio 2021 ci saranno 4 miliardi per la #sanità. Possiamo così riconfermare il posto a 30mila tra… - fattoquotidiano : L'EMERGENZA IN LOMBARDIA Oltre mille contagi solo nella provincia di Milano, leggete cosa sta accadendo - MariellaLoi : RT @Libero_official: Emergenza #coronavirus, riapre l'ospedale di #Bertolaso in Fiera. Lo stesso nosocomio al centro della violentissima ca… - naso___ : RT @azangrillo: Parla Zangrillo: l'emergenza Covid? È finita da due mesi -

Ultime Notizie dalla rete : L’emergenza coronavirus Emergenza coronavirus. Solinas pronto a bloccare e chiudere la Sardegna per 15 giorni - LinkOristano.it Linkoristano.it