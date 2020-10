Leicester, Slimani fuori dalla lista Europa League. Rodgers: “Doveva essere ceduto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è anche Islam Slimani tra gli esclusi di lusso del Leicester nella lista Uefa per l’Europa League. Una esclusione che il tecnico delle Foxes Brendan Rodgers ha motivato appellandosi a ragioni di mercato: “La lista per l’Europa doveva essere consegnata molto in anticipo rispetto a quella per la Premier. Sfortunatamente non lo abbiamo inserito perché eravamo convinti che sarebbe stato ceduto. Questo è il motivo per cui non lo potremo schierare in Europa”. Slimani è stato accostato di recente anche a squadre italiane, Fiorentina e Torino su tutte. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) C’è anche Islamtra gli esclusi di lusso delnellaUefa per l’. Una esclusione che il tecnico delle Foxes Brendanha motivato appellandosi a ragioni di mercato: “Laper l’dovevaconsegnata molto in anticipo rispetto a quella per la Premier. Sfortunatamente non lo abbiamo inserito perché eravamo convinti che sarebbe stato ceduto. Questo è il motivo per cui non lo potremo schierare in”.è stato accostato di recente anche a squadre italiane, Fiorentina e Torino su tutte.

