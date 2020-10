Leggere riabilita | i detenuti votano il romanzo migliore

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) MODENA – Detenuti e operatori sociali online insieme, all’insegna della cultura. Saranno 14 i penitenziari italiani, sui 17 che aderiscono al progetto ‘Sognalib(e)ro 2020’, collegati in teleconferenza domani dalle 10 per la prima iniziativa del premio letterario nazionale per le carceri, che mira a promuovere “lettura e scrittura come strumento di riabilitazione come prevede l’articolo 27 della Costituzione”. Dalle rispettive sedi, i detenuti coinvolti parteciperanno all’autopresentazione dei tre scrittori in lizza per l’edizione 2020: Gianrico Carofiglio con “La misura del tempo” (Einaudi, 2019), Valeria Parrella con “Almarina” (Einaudi, 2019), Maria Attanasio con “Lo splendore del niente e altre storie” (Sellerio 2020). Ognuno di loro interverrà in videoconferenza collegandosi dalle rispettive città, attraverso il carcere di Sant’Anna di Modena, con gli altri 13 istituti penitenziari connessi.