Lega Calcio, Dal Pino è guarito: doppio tampone negativo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) doppio negativo per il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino che quindi può abbandonare il proprio isolamento Il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Lo ha fatto sapere l’ANSA tramite una nota. Dal Pino era risultato positivo lo scorso 6 ottobre e per questo motivo era stato costretto a dirigere la riunione di Lega del 13 ottobre in video conferenza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)per il presidente dellaPaolo Dalche quindi può abbandonare il proprio isolamento Il presidente dellaPaolo Dalè risultatoalper il coronavirus. Lo ha fatto sapere l’ANSA tramite una nota. Dalera risultato positivo lo scorso 6 ottobre e per questo motivo era stato costretto a dirigere la riunione didel 13 ottobre in video conferenza. Leggi sunews24.com

Lega_B : ???? Il ritorno del Re Diaw torna da nemico nella città che lo ha consacrato per guidare l'assalto alla Cittadella.… - SkySport : European Premier League, la super lega che piace alla Fifa. Ma Uefa dice no - capuanogio : La Lega @SerieA sui casi #Covid19 e #UdineseParma che si gioca regolarmente malgrado le positività: “Il rispetto de… - ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: '#Calcio stop? #Lega-#FIGC fiduciose seguendo il protocollo. Coro di no' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Direttivo Lega di B, ecco regole su rinvii per Covid Si è discusso anche di diritti tv e di settori giovanili -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Calcio Spadafora chiede un Piano B alla Lega Calcio Vanity Fair Italia CorSera - Napoli-AZ, da Castel Volturno filtra preoccupazione: da protocollo il match si giocherà

con l'ambiente azzurro che sembra essere preoccupato per la situazione in casa olandese legata al Covid: "Il calcio non si discosta invece dalle norme Uefa: l’Az Alkmaar con 13 giocatori positivi ...

Serie C di Calcio a 5 vuole rinvio: "Cominciamo solo a febbraio"

Anche il calcio a cinque si è riunito in videoconferenza per riflettere ... Comprendiamo le perplessità di chiunque. E la maggior parte sono legate al discorso quarantena. Serve uniformità di giudizio ...

con l'ambiente azzurro che sembra essere preoccupato per la situazione in casa olandese legata al Covid: "Il calcio non si discosta invece dalle norme Uefa: l’Az Alkmaar con 13 giocatori positivi ...Anche il calcio a cinque si è riunito in videoconferenza per riflettere ... Comprendiamo le perplessità di chiunque. E la maggior parte sono legate al discorso quarantena. Serve uniformità di giudizio ...