Le voci su Salvini che blocca l'ordinanza con il coprifuoco in Lombardia di Fontana: ci sono repliche (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Ci sono voci incontrollate questa mattina, per quanto riguarda lo scenario in cui Salvini blocca l'ordinanza di Fontana, che avrebbe dovuto imporre il coprifuoco in Lombardia. Una misura che a detta degli esperti è ormai indispensabile per evitare che la situazione sul fronte Covid precipiti definitivamente nella regione, ma che sin dal primo momento non ha trovato nel Segretario della Lega un sostenitore. Ebbene, è molto importante fare chiarezza con le informazioni reperite oggi 21 ottobre. Salvini blocca l'ordinanza con il coprifuoco in Lombardia di Fontana: cosa c'è di vero? Ci sono conferme sul fatto ...

