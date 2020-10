“Le prime dosi del vaccino a dicembre? E’ irrealistico”, Crisanti: “Confidiamo sulle misure restrittive” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Forse fra due mesi arriverà qualcuno che dice ‘abbiamo un vaccino’. Ma da lì a fare uno studio pilota e poi a distribuirlo, passano tanti mesi. Lo vedo piuttosto irrealistico”. Così, intervenendo ai microfoni di TgSky24, il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, nutre forti dubbi rispetto a quanto affermato ieri dal premier Conte secondo cui potrebbero essere possibili le prime dose del vaccino anti-covid già dal prossimo dicembre. Crisanti: “A questo punto rimangono le solite misure restrittive, evitando il lockdown” Il noto professionista, che ha giocato un ruolo da protagonista, aiutando il Veneto a non crollare nei mesi peggiori, sottolinea che ”La situazione ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Forse fra due mesi arriverà qualcuno che dice ‘abbiamo un’. Ma da lì a fare uno studio pilota e poi a distribuirlo, passano tanti mesi. Lo vedo piuttosto irrealistico”. Così, intervenendo ai microfoni di TgSky24, il virologo dell’Università di Padova, Andrea, nutre forti dubbi rispetto a quanto affermato ieri dal premier Conte secondo cui potrebbero essere possibili ledose delanti-covid già dal prossimo: “A questo punto rimangono le soliterestrittive, evitando il lockdown” Il noto professionista, che ha giocato un ruolo da protagonista, aiutando il Veneto a non crollare nei mesi peggiori, sottolinea che ”La situazione ...

