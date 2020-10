Le nuove misure restrittive adottate dalle regioni (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dalla Lombardia al Piemonte, diversi territori hanno imposto nuove chiusure dopo l'aumento dei contagi: qui i dettagli regione per regione. nuove chiusure regione per regione: dal coprifuoco ai centri commerciali su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Dalla Lombardia al Piemonte, diversi territori hanno impostochiusure dopo l'aumento dei contagi: qui i dettagli regione per regione.chiusure regione per regione: dal coprifuoco ai centri commerciali su Notizie.it.

fattoquotidiano : Coronavirus, in Svizzera aumentano i contagi: quasi 3000 in un giorno. Nuove misure per frenare la pandemia - La7tv : #omnibus Il prof. @Cartabellotta (GIMBE) commenta le nuove misure illustrate dal premier Conte: 'Metteremo il turbo… - TgLa7 : #Covid: #Lombardia, possibili nuove misure restrittive - rivieraoggi : Covid-19, Servizio Sanità: “226 casi nelle Marche nelle ultime 24 ore”. La Regione annuncia nuove misure - violet6femme : RT @DM_Deluca: Ieri, durante l'asta per le prime obbligazioni comunitarie per finanziare la cassa integrazione europee la domanda era pari… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove misure Governo: in arrivo le nuove misure economiche Altalex Il grande salto: la discontinuità che ci porta al futuro del Pianeta digitale

Quella che ci vede coinvolti è la più drastica tra le rivoluzioni vissute dall’umanità. È la più globale: non conosce confini geografici, politici o ideologici. L’unica che coinvolge il pianeta per in ...

Ecoincentivi auto, le misure del decreto agosto 2020 in Gazzetta Ufficiale

Il decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede un'ecobonus per le auto. Vediamo nello specifico quali sono le misure previste dal provvedimento ...

Quella che ci vede coinvolti è la più drastica tra le rivoluzioni vissute dall’umanità. È la più globale: non conosce confini geografici, politici o ideologici. L’unica che coinvolge il pianeta per in ...Il decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede un'ecobonus per le auto. Vediamo nello specifico quali sono le misure previste dal provvedimento ...