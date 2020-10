Le mani della camorra sugli appalti, arrestati 7 imprenditori (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CASERTA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 imprenditori, indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, con riferimento al clan camorristico dei Casalesi. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura, è stato emesso sulla scorta di ulteriori approfondimenti investigativi condotti dal Ros nell'ambito dell'indagine “Sistema Medea”, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha permesso di far luce sull'esistenza “di un sistema – fanno sapere gli investigatori – gestito dal defunto Francesco e Michele Zagaria che consentiva a imprese di riferimento del clan di ottenere l'assegnazione, tramite affidamento diretto, dei lavori di somma urgenza riguardanti ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) CASERTA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Caserta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7, indagati per concorso esterno in associazione mafiosa, con riferimento al clan camorristico dei Casalesi. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Napoli su richiestalocale Procura, è stato emesso sulla scorta di ulteriori approfondimenti investigativi condotti dal Ros nell'ambito dell'indagine “Sistema Medea”, coordinata dalla Procura di Napoli, che ha permesso di far luce sull'esistenza “di un sistema – fanno sapere gli investigatori – gestito dal defunto Francesco e Michele Zagaria che consentiva a imprese di riferimento del clan di ottenere l'assegnazione, tramite affidamento diretto, dei lavori di somma urgenza riguardanti ...

Sarà possibile entrare in piazza mediante quattro punti di accesso presieduti dalla Croce Rossa, dove verrà effettuato il triage (misurazione della temperatura ed igienizzazione delle mani).

