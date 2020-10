Le anticipazioni della quinta puntata di Mare Fuori

Leggi su tvblog

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alleanze, pericoli e tentativi di evasione: non è facile la vita all’interno dell’Istituto di Pena Minorile di Napoli in cui è ambientata, la fiction di Raidue. Lo abbiamo capito, ormai, e ne avremo una conferma nella, in onda questa sera, 21 ottobre 2020, alle 21:20. LePromo– PT 05 "A volte mi sorprende, lo sa?" 🔥 🌊 In arrivo i nuovi episodi di #👉 mercoledì 21.20 #Rai2 Pubblicato da Rai2 su Domenica 18 ottobre 2020 Nel primo episodio, “Legami spezzati”, Filippo (Nicolas Maupas) ha eseguito gli ordini impartiti da Ciro ...