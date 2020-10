Lazio vince in Champions League e Anna Falchi fa “volare” i social (VIDEO) (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La Lazio vince in Champions League contro il Borussia Dortmund all'esordio nel girone e sui social la tifosa speciale Anna Falchi fa impazzire i fan. Esulta la nota showgirl di fede biancoceleste che si mostra contenta e sensualissima per il risultato ottenuto da Ciro Immobile e compagni...caption id="attachment 1040055" align="alignnone" width="799" Lazio Champions Anna Falchi (instagram)/caption Lazio vince in Champions League e Anna Falchi fa “volare” i social (VIDEO) ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Laincontro il Borussia Dortmund all'esordio nel girone e suila tifosa specialefa impazzire i fan. Esulta la nota showgirl di fede biancoceleste che si mostra contenta e sensualissima per il risultato ottenuto da Ciro Immobile e compagni...caption id="attachment 1040055" align="alignnone" width="799"(instagram)/captioninfa “volare” i) ITA Sport Press.

ssimon1900 : RT @leone8883: Io adesso mi dovrei mettere a ripescare i Vs tweet per spiegarvi a uno a uno qnt nn ce capite un cazzo de pallone...ma qnd l… - AncoraCaaPosta : La Lazio vince in Champions per la prima volta dopo 13 anni e loro anziché festeggiare preferiscono andare a scrive… - gustatore : @californieet @CorSport Senza spappolarti il fegato, han sempre fatto così. Lazio che vince la Champions < Juve ottava - CTaranta88 : @IlarioDiGiovamb @RadioRadioWeb @orsifernando Quando vince la Lazio gli altri sono aempre scarsi - CTaranta88 : @UomoRango @OfficialSSLazio Sto sentendo che il dortmund era decimato dalle assenze quando vince la Lazio gli altri… -