Lazio super in Champions, l’esultanza di Anna Falchi è bollente: “Ciro si è preso…” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una grande Lazio, nel giorno del ritorno in Champions League, batte per 3-1 il Borussia Dortmund allo stadio Olimpico e può godersi una notte da grande. E non poteva certo mancare l'esultanza (bollente) di Anna Falchi che, completamente nuda e vestita solo con i pantaloncini biancocelesti, ha scritto su Instagram:"Falchi' e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forza Laziooooo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGlHZIxjc6e/" ... Leggi su golssip (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una grande, nel giorno del ritorno inLeague, batte per 3-1 il Borussia Dortmund allo stadio Olimpico e può godersi una notte da grande. E non poteva certo mancare l'esultanza () diche, completamente nuda e vestita solo con i pantaloncini biancocelesti, ha scritto su Instagram:"' e aquile son tornate! Ricordate il Bild-Zeitung, il tabloid più importante in Germania, che definì il nostro Ciro il peggiore acquisto della storia del Borussia Dortmund? Stasera Immobile ha avuto la sua rivincita. Gol, vittoria e gloria! I nostri ragazzi sono stati grandi e così li vogliamo e li sosteniamo!!! Sempre Forzaoooo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGlHZIxjc6e/" ...

easyjanjansen : RT @DailyUSANews: LAZIO BORUSSIA DORTMUND 3-1 · E ' tornata la Super Lazio · Champions League 20/21: LazioBorussiaDortmund #FCM #CHAMPIONSL… - DailyUSANews : LAZIO BORUSSIA DORTMUND 3-1 · E ' tornata la Super Lazio · Champions League 20/21: LazioBorussiaDortmund #FCM… - Aquila6811 : RT @Elisa_DiIorio: Esordio perfetto per la #Lazio in #UCL. Grande gol e grande gara di #Immobile, che spettacolo #LuisAlberto e super #Leiv… - e_marzano : RT @Elisa_DiIorio: Esordio perfetto per la #Lazio in #UCL. Grande gol e grande gara di #Immobile, che spettacolo #LuisAlberto e super #Leiv… - fabiovalenza : RT @Elisa_DiIorio: Esordio perfetto per la #Lazio in #UCL. Grande gol e grande gara di #Immobile, che spettacolo #LuisAlberto e super #Leiv… -