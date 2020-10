Lazio, sorpresa Akpa Akpro: dalla Salernitana alla ribalta europea (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Akpa Akpro ha messo in ghiaccio la vittoria della Lazio contro il Borussia Dortmund: dalla Salernitana alla ribalta europea Da oggetto misterioso a risorsa. Akpa Akpro si prende la scena. Esordio in Champions League, gol fondamentale e vittoria con il Borussia Dortmund all’Olimpico. Tutto in una notte per il centrocampista ivoriano. Non poteva esserci debutto migliore per l’ex Tolosa che finora ha collezionato tre presenze in Serie A. Tre apparizioni incoraggianti per convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui. Ieri la svolta. Entrato nel secondo tempo al posto di Milinkovic, Akpa Akpro segna la rete che chiude i giochi contro la squadra di Lucien Favre: ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 ottobre 2020)ha messo in ghiaccio la vittoria dellacontro il Borussia Dortmund:Da oggetto misterioso a risorsa.si prende la scena. Esordio in Champions League, gol fondamentale e vittoria con il Borussia Dortmund all’Olimpico. Tutto in una notte per il centrocampista ivoriano. Non poteva esserci debutto migliore per l’ex Tolosa che finora ha collezionato tre presenze in Serie A. Tre apparizioni incoraggianti per convincere Simone Inzaghi a puntare su di lui. Ieri la svolta. Entrato nel secondo tempo al posto di Milinkovic,segna la rete che chiude i giochi contro la squadra di Lucien Favre: ...

Da oggetto misterioso a risorsa. Akpa Akpro si prende la scena. Esordio in Champions League, gol fondamentale e vittoria con il Borussia Dortmund all’Olimpico. Tutto in una notte per il centrocampista ...

Da oggetto misterioso a risorsa. Akpa Akpro si prende la scena. Esordio in Champions League, gol fondamentale e vittoria con il Borussia Dortmund all'Olimpico. Tutto in una notte per il centrocampista ...