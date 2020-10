Lazio, Akpa Akpro: “Serata speciale, il mio sogno è diventato realtà” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il centrocampista della Lazio Jean-Daniel Akpa Akpro, dopo il gol realizzato nel match di Champions League 2020/2021 contro il Borussia Dortmund, ha espresso tutta la sua gioia con un post su Instagram. “Una grande partita di tutta la squadra e un sogno di bambino diventato realtà. E’ stata per me una serata speciale, prima partita, primo goal in Champions League e primo goal con la Lazio. Forza Lazio. Grazie a tutti“, queste le parole del calciatore nativo di Tolosa, che difficilmente dimenticherà la serata dell’Olimpico. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il centrocampista dellaJean-Daniel, dopo il gol realizzato nel match di Champions League 2020/2021 contro il Borussia Dortmund, ha espresso tutta la sua gioia con un post su Instagram. “Una grande partita di tutta la squadra e undi bambinorealtà. E’ stata per me una serata, prima partita, primo goal in Champions League e primo goal con la. Forza. Grazie a tutti“, queste le parole del calciatore nativo di Tolosa, che difficilmente dimenticherà la serata dell’Olimpico.

