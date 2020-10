Laura Pausini: ecco il testo del nuovo singolo “Io sì (Seen)” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attraverso alcuni frammenti di testo su Instagram, siamo riusciti a risalire ai versi del nuovo singolo “Io sì (Seen)” di Laura Pausini Dal 23 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme il nuovo singolo di Laura Pausini dal titolo “Io sì (Seen)“. Il brano farà parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sè” e verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Scopriamo insieme il testo del brano “Io sì (Seen)”. Il nuovo singolo “Io sì (Seen)” è stato scritto dalla stessa ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Attraverso alcuni frammenti disu Instagram, siamo riusciti a risalire ai versi del“Io sì (Seen)” diDal 23 ottobre sarà disponibile su tutte le piattaforme ildidal titolo “Io sì (Seen)“. Il brano farà parte della colonna sonora del film “La vita davanti a sè” e verrà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per la candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Scopriamo insieme ildel brano “Io sì (Seen)”. Il“Io sì (Seen)” è stato scritto dalla stessa ...

surrevnder : di tutte le epoche in cui potevo nascere sono nato contemporaneamente a Laura Pausini e di ciò sono grato ogni gior… - hosie_x_destiny : LAURA PAUSINI AKGSHAKA CHI È STATO - itsmelodiee__ : @zeymp16 Voilà. Bon je te fais une liste alors: Tikibombom et bravi tutti voi de Levante Toute la discographie de… - SkyTG24 : Laura Pausini svela su Instagram il testo del singolo 'Io sì (Seen)' - GammaStereoRoma : Laura Pausini - Incancellabile -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini svela su Instagram il testo del singolo "Io sì (Seen)" Sky Tg24 La vita davanti a sé di Laura Pausini è una coccola come il maglione che indossa alla perfezione

Laura Pausini indossa un morbido e soffice maglione a righe e lo abbina a un look che ci piace tantissimo. Sono belli i colori verde e nero, così forti e decisi ma anche più insoliti rispetto alle sol ...

AmaSanremo, ecco i 20 artisti in gara per partecipare al Festival come Nuove Proposte

Annunciati i nomi dei 20 artisti di AmaSanremo 2020: tra di loro ci saranno i giovani della Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 ...

Laura Pausini indossa un morbido e soffice maglione a righe e lo abbina a un look che ci piace tantissimo. Sono belli i colori verde e nero, così forti e decisi ma anche più insoliti rispetto alle sol ...Annunciati i nomi dei 20 artisti di AmaSanremo 2020: tra di loro ci saranno i giovani della Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 ...