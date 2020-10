L’assessore Lopalco | lancia l’allarme “abbiamo aperto le terapie intensive ma manca personale”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il neo assessore alla Sanità della regione Puglia spiega il motivo dell’aumento dei tamponi nella nostra regione: «Non credo che il numero dei casi positivi aumenti perché aumentano i tamponi. È esattamente il contrario: i tamponi aumentano perché aumentano i positivi. Ovvero: ogni volta che c’è un focolaio, questo genera centinaia di tamponi, per via del contact tracing».ha anche detto che la maggiore preoccupazione non sono i posti in terapia intensiva ma lanza di personale specializzato: «Abbiamo potuto aprire tutte lepossibili ma c’è un limite oggettivo dato dal numero risicato di anestesisti a disposizione».