L’assembramento per la fila al centro commerciale in Campania (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mentre la Campania limita gli spostamenti tra province, tira fuori dal cassetto le autocertificazioni e chiude con il coprifuoco la notte al centro commerciale Campania di Marcianise, nella provincia di Caserta, si fa la fila tutti appiccicati; il video pubblicato dal signor Ernesto che ha spiegato di aver documentato tutto per far notare la pericolosità del fenomeno: E qualcuno commenta:”Ma veramente c’è gente che fa ste file per entrare in un supermercato? Magari sono le stesse che si sono lamentate per le code dei drive in per fare il tampone”, mentre altri invocano il lanciafiamme: “questa non è gente ,questi sono casi umani , feccia , piegati al consumismo piu becero ,gli togli sti posti di merda si stravaccano sul divano a non fare un cazzo tutto il ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Mentre lalimita gli spostamenti tra province, tira fuori dal cassetto le autocertificazioni e chiude con il coprifuoco la notte aldi Marcianise, nella provincia di Caserta, si fa latutti appiccicati; il video pubblicato dal signor Ernesto che ha spiegato di aver documentato tutto per far notare la pericolosità del fenomeno: E qualcuno commenta:”Ma veramente c’è gente che fa ste file per entrare in un supermercato? Magari sono le stesse che si sono lamentate per le code dei drive in per fare il tampone”, mentre altri invocano il lanciafiamme: “questa non è gente ,questi sono casi umani , feccia , piegati al consumismo piu becero ,gli togli sti posti di merda si stravaccano sul divano a non fare un cazzo tutto il ...

Mania48Mania53 : RT @RadioSavana: Roma, risorse INPS / PIL della Nigeria protestano, fottendosene del Covid, bloccando un intero quartiere. A quanto pare il… - MrLin27 : RT @neXtquotidiano: L'assembramento per la fila al centro commerciale in Campania - neXtquotidiano : L'assembramento per la fila al centro commerciale in Campania - mar_aie : L'unico divieto corretto, è quello di assembramento. Che sarebbe odioso persino quello, perché lì il concetto non… - mimmics : @GHINODITACCO18 @SoniaLaVera La differenza è tra l’assembramento per necessità (lavoro e scuola) e quello ludico (movida). Ipotizzo. -

