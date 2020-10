Landini | “Bloccare licenziamenti fino a marzo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – Il blocco dei licenziamenti “deve essere prorogato sino almeno al 21 marzo per avere il tempo di discutere una vera riforma degli ammortizzatori sociali”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a ‘Radio Anch’io’. “La posizione dei sindacati è chiara: finche’ dura l’emergenza, occorre proteggere il lavoro e le imprese”, continua. Quindi “è necessario prorogare per almeno 18 settimane il sostegno Covid e, in questo periodo, bloccare i licenziamenti. Bisogna coprire tutto quest’anno e arrivare fino a primavera”.