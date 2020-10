Lance Stroll ha avuto il coronavirus (Di mercoledì 21 ottobre 2020) . L’annuncio è stato dato dallo stesso pilota della Racing Point. PORTIMAO (PORTOGALLO) – . Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota sui social: “Sono stato positivo al Covid la sera dopo il GP dell’Eifel“. Un weekend in Germania non disputato dal pilota canadese, che ha deciso di isolarsi subito dopo i primi sintomi. Un piccolo stop per l’atleta che è pronto a tornare in pista a Portimao. Si tratta del secondo caso da quando è ripresa la Formula 1. Il primo riguardava proprio il compagno di squadra Sergio Perez. Lance Stroll positivo al coronavirus Lance Stroll positivo al coronavirus. Il pilota canadese ha scoperto di avere il Covid-19 nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020, dopo un leggero malessere ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) . L’annuncio è stato dato dallo stesso pilota della Racing Point. PORTIMAO (PORTOGALLO) – . Ad annunciarlo è stato lo stesso pilota sui social: “Sono stato positivo al Covid la sera dopo il GP dell’Eifel“. Un weekend in Germania non disputato dal pilota canadese, che ha deciso di isolarsi subito dopo i primi sintomi. Un piccolo stop per l’atleta che è pronto a tornare in pista a Portimao. Si tratta del secondo caso da quando è ripresa la Formula 1. Il primo riguardava proprio il compagno di squadra Sergio Perez.positivo alpositivo al. Il pilota canadese ha scoperto di avere il Covid-19 nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020, dopo un leggero malessere ...

